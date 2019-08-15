أجرى محمد كجك، رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، مساء اليوم، جولة تفقدية داخل المستشفي المركزى، للتأكد من الانضباط الإداري بالمستشفى، وتواجد الأطباء ومتابعة سير العمل والاطمئنان على حالة المرضى والاستماع إلى شكواهم.

بدأت الجولة بمراجعة الانضباط الإداري داخل المستشفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأطباء ومسئول دفتر الحضور، لعدم وجودهم بالعمل أثناء المواعيد الرسمية، واطمأن على الحالة العامة داخل المستشفى، مطالبا بضرورة الاهتمام بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، بتوفير الرعاية الصحية المناسبة.

وتفقد "كجك" خلال الجولة، غرفة العناية المركزة والحضانات وقسم الباطنة والجراحة العامة والاستقبال وبنك الدم، وتأكد من توافر جميع فصائل الدم وغرف الكشف ومناقشة احتياجات المستشفي من المستلزمات الطبية.

كما اطمأن على حالة المرضى، وطالب مدير المستشفى، بالاهتمام بالنظافة المستمرة وحسن معاملة المرضى والعمل على راحتهم وتلبية مطالبهم، وضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.