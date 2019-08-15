سقوط قذائف على قاعدة جوية في طرابلس

أفادت فضائية "سكاي نيوز العربية"، في نبأ عاجل، بسقوط عدة قذائف على قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس وتعليق الملاحة حتى إشعار آخر.