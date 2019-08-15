نيللي كريم عن اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة: مفاجأة وشرف كبير

أعربت الفنانة نيللي كريم، ممثلة المكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة في مصر، عن سعادتها الكبيرة باختيارها سفيرة نويا حسنة من قبل المنظمة.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc": "اختياري كان مفاجأة، وشرف ليّ إني أكون معاهم ونقدر نعمل حاجات كتير".

وأوضحت، أنها جسدت عددًا من الأعمال الفنية، التي ناقشت ملف حقوق الإنسان، موضحةً أن مسلسل "سجن النساء"، كان أول هذه الأعمال: "بدأت أدخل في الأعمال الخيرية بشكل متدرج ومكنتش أعرف تبع أي منظمة".

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي كل من الفنان آسر ياسين والفنانة نيلي كريم، بعد تعيينهما سفيري نوايا حسنة، من قبل منظمة الهجرة الدولية في مصر، للمساهمة في الدفاع عن حقوق المهاجرين، ورفع الوعي حول الأثر الإيجابي للهجرة المنظمة، ومخاطر الهجرة غير النظامية، وتشجيع الهجرة الآمنة والمنتظمة.