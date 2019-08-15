بعد حسم السوبر الأوروبي .. صلاح وحارس ليفربول يتصدران "جوجل تريند"

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية:

التعادل الايجابي يحسم مباراة ليفربول وتشيلسي .. لجوء الفريقين للوقت الإضافي

حسم التعادل الإيجابي لقاء ليفربول وتشيلسي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما بملعب فوادفون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول.

ليفربول بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه

حقق نادي ليفربول الإنجليزي بطولة السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي بركلات الترجيح بعدما انتهى اللقاء بهدفين مقابل هدفين، عن طريق كل من ساديو ماني هدفين، بينما سجل هدفي البلوز أولفيه جيرو وجورجينهو.

وتعد تلك هي المرة الرابعة لنادي ليفربول التي يفوز بها بالسوبر الأوروبي، حيث كانت آخر بطولة فاز بها عام 2005.

محمد صلاح ثالث عربي وأول مصري يحقق لقب السوبر الأوروبي

حقق محمد صلاح الدولي المصري ولاعب ليفربول بطولة السوبر الأوروبي مع فريقه بعد التغلب على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4، حيث سجل صلاح الركلة الأخيرة لليفربول.

واحتل صلاح المركز الثالث عربيا بعدما حصد هذا الكأس، والذي سبقه الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي على حساب أياكس أمستردام الهولندي موسم 1987-1988، وكذلك توج المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد باللقب لموسم 2017-2018، حين فاز النادي الملكي على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ولكنه لم يشارك في اللقاء وكان خارج القائمة.

بعد فوز ليفربول.. محمد صلاح يحقق ثاني بطولة أوروبية في تاريخه

تمكن نادي ليفربول من تحقيق بطولة السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح، بعدما أهدر تشيلسي الركلة الخامسة والأخيرة.

وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، أحرز الأهداف كل من ساديو ماني هدفين، في الدقيقة 48 والدقيقة 95، وأحرز أهداف تشيلسي كل من أوليفيه جيرو في الدقيقة 37، و100 من عمر المباراة.

بالفيديو.. لحظة تتويج محمد صلاح بكأس السوبر الأوروبى

حقق محمد صلاح الدولي المصري ولاعب ليفربول بطولة السوبر الأوروبي مع فريقه بعد التغلب على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4، حيث سجل صلاح الركلة الأخيرة لليفربول، في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية أسطنبول.

وتوج صلاح لأول مرة بميدالية السوبر الأوروبي في مسيرته الكروية، خاصة وأنه توج من قبل بدوري أبطال أوروبا مع الريدز بعد فوز فريقه على توتنهام.

حارس ليفربول بعد التتويج بالسوبر الأوروبي: "لقد كان أسبوعا مجنونا بالنسبة لي"

أعرب أدريان حارس نادي ليفربول عن سعادته البالغة بفوز فريقه ببطولة السوبر الأوروبي بعد التغلب على نادي تشيلسي بركلات الترجيح، بنتيجة خمسة مقابل أربعة.

وساهم الحارس بشكل كبير في تتويج فريقه بالبطولة بعدما تصدى لأكثر من كرة حاسمة طوال اللقاء، وخاصة في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، كما نجح الحارس في التصدي للركلة الأخيرة والتي منحت فريقه اللقب الأوروبي الأغلى.

"الحياة لا تمنح الفرص إلا للراغبين".. أدريان من دكة ويست هام إلى التتويج بالسوبر الأوروبي

"الحياة لا تمنحُ الفرص إلا للراغبين"، ربما تلك المقولة تنطبق على أدريان حارس نادي ليفربولالذي ساهم في تتويج فريقه ببطولة السوبر الأوروبي على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي بعدما تصدى الحارس للركلة الأخيرة في المباراة من تامي أبراهام مهاجم البلوز.

وقدم أدريان مباراة مميزة، نجح خلالها من حماية عرين الريدز في العديد من الفرص المحققة، كان آخرها في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الثاني عندما تصدى لتسديدة قوية من مهاجم تشيلسي كادت تقتل اللقاء.

بالفيديو.. احتفال هيستيري من كلوب مع حارس ليفربول بعد الفوز بالسوبر الأوروبي

دخل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في فرحة هيستيرية عقب تصدي حارسه أدريان لركلة الجزاء الحاسمة والتي أهدت الريدز لقب كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بنتيحة 5-4 بركلات الترجيح.

وركض كلوب بسرعة كبيرة نحو حارس ليفربول أدريان عقب تصدية لركلة جزاء إبراهام من أجل الاحتفال معه، ومؤزارته قبل مواجهات الدوري الإنجليزي المقبلة، في ظل إصابة الحارس الأساسي أليسون بايكر.