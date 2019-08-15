يستمر إطلاق النار في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث أصيب ما لا يقل عن 6 من ضباط شرطة في الحادث، الذي وقع في حي نيت تاون، بعد ظهر الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، وبدأ منذ 4 ساعات تقريبا، وتم نقل 3 ضباط إلى مستشفى جامعة تيمبل.

وتم نقل ثلاثة ضباط آخرين إلى مستشفى آينشتاين، وأصيب واحد منهم على الأقل في ذراعه، وجميع الضباط الستة في حالة مستقرة ويعالجون من إصابات لا تهدد حياتهم، وفقا لـ"foxnews".

وقال مفوض شرطة فيلادلفيا ويدعى ريتشارد روس للصحفيين، أمس الأربعاء، "سيكون الجميع على ما يرام"، رغم أن مطلق النار رفض الاستسلام للضباط أثناء المفاوضات الجارية معه.

وقال مسؤولون رفيعو المستوى في الشرطة الأمريكية إن اثنين من ضباط قوة مكافحة المخدرات كانا لديهم مذكرة توقيف في منزل يسكنه عدد من العائلات على خلفية جريمة ذات صلة بالمخدرات وعند تنفيذ عملهم تم إطلاق النار من المنزل الذي كان يوجد به عدد من الرهائن وأربعة من المشتبه بهم.

وقال الرقيب اريك غريب من إدارة شرطة فيلادلفيا في تغريدة على موقع "تويتر": "الضباط يحاولون التواصل مع مطلق النار؛ نناشده أن يستسلم وتجنب المزيد من الإصابات"

وقال روس إن بعض المشتبه بهم تم احتجازهم في البداية وقد يكون هناك شخص رهن الاحتجاز داخل المبنى ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن مطلق النار يحاول الاستسلام، مضيفا أن الشرطة كانت واثقة من أن مطلق النار لا يزال على قيد الحياة بالنظر إلى سرعة الطلقات التي لا تزال تُطلق، لكن الشرطة لم تتمكن من التحدث إلى مطلق النار بعد.

وأضاف روس إن مسؤولي تنفيذ القانون واصلوا القيام بمحاولات متكررة للتحدث إلى مطلق النار، والتواصل عبر مكبرات الصوت ومحاولة الوصول إليه عبر الهاتف كما كانت الشرطة تحاول العمل مع شخص قريب من مطلق النار لإجراء اتصالات معه ، ولكن حتى الآن أجاب المشتبه به على الهاتف لكنه لم يتحدث.

وحاول فريق "SWAT" الدخول إلى المبنى، لكنهم اضطروا إلى التراجع بسبب إطلاق نار كثيف من خلال سقف الطابق الأول صوب الطابق العلوي من المبنى، وكذلك خارج النافذة ، وفقًا لما قاله مسؤول تنفيذي لقناة "Fox News".

وكان اضطر بعض الضباط للهروب من النوافذ بعد أن فتح مسلح النار، وأوضح روس مفوض شرطة فيلادلفيا في مؤتمر صحفي، إن الضباط ردوا على إطلاق النار، وبعضهم اضطروا إلى الفرار عبر النوافذ والأبواب.

وقال ريك جريب من فرقة شرطة فيلادلفيا على موقع "تويتر" في حوالي الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي أن الوضع لا يزال نشطا بشأن إطلاق النار، وأضاف بخروج الضباط في أمان منذ دقائق، وأن المسلح لا يزال داخل المنزل.