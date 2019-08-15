نيللي كريم عن دورها في كازابلانكا: وافقت في 30 ثانية

تحدثت الفنانة نيللي كريم، عن مشاركتها كضيف شرف، في فيلم "كازابلانكا"، مشيرةً إلى أن الفنان أمير كرارة طلب منها أن تحضر لتناول الإفطار معه، ثم طلب منها المشاركة في بطولة الفيلم.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc"، أنها لم تكن تعلم طبيعة الدور الذي ستجسده، مشيرةً إلى أنها قبلت أداء "دور أكشن"، بعد التفكير لمدة 30 ثانية.

وأوضحت، أن مخرج الفيلم بيتر ميمي، شرح لها طبيعة المشهد، وهو عبارة عن مشاجرة مع رجل، حيث تعرفت على مصمم المعارك، الذي دربها على الأمر سريعًا.

وتابعت: "مدربي على مشاهد الأكشن كان أجنبي، وكان متوقع إني مش عارفة حاجة، وصادف إني كنت لابسة لبس لايق على المشهد، ولما بدأ الحاجات تطير والراجل يكسر في الزجاج، أنا اتفاجئت من نفسي، ولاقيتهم كلهم بيصقفوا لي، ومعيدتش المشهد".

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي كل من الفنان آسر ياسين والفنانة نيلي كريم، بعد تعيينهما سفيري نوايا حسنة، من قبل منظمة الهجرة الدولية في مصر، للمساهمة في الدفاع عن حقوق المهاجرين، ورفع الوعي حول الأثر الإيجابي للهجرة المنظمة، ومخاطر الهجرة غير النظامية، وتشجيع الهجرة الآمنة والمنتظمة.