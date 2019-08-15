سلّم المشتبه به في حادث إطلاق النار ومواجهة الشرطة، التي استمرت لمدة ساعات في فيلادلفيا، نفسه للسلطات الأمريكية بعد منتصف ليل الخميس مباشرة، وخرج من مقر الإقامة رافعا يديه في الهواء وسط أضواء سيارات الشرطة، وتحيط به سحابة من الغاز المسيل للدموع.

وامتد إطلاق النار المثير في فيلادلفيا لساعات حيث تم إطلاق النار على ستة ضباط، وتم إطلاق سراح ضابطين وثلاثة رهائن، ولم يصب أحد بأذى، وتم التعرف على المشتبه به من قبل مصادر في الشرطة الأمريكية ولم تكشف عن هويته، وفقا لـ"Foxnews".

وكان قد وقع حادث إطلاق النار في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث أصيب ما لا يقل عن 6 من ضباط شرطة في الحادث، الذي وقع في حي نيت تاون، بعد ظهر الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، وبدأ منذ 4 ساعات تقريبا، وتم نقل 3 ضباط إلى مستشفى جامعة تيمبل.

وتم نقل ثلاثة ضباط آخرين إلى مستشفى آينشتاين، وأصيب واحد منهم على الأقل في ذراعه، وجميع الضباط الستة في حالة مستقرة ويعالجون من إصابات لا تهدد حياتهم.