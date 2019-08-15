مقتل مزارع وإصابة ربة منزل بسبب خلافات عائلية في سوهاج

لقي مزارع مصرعه وأصيبت زوجة شقيقه بطلق ناري إثر إطلاق شخصين "أبناء عمومتهما" الرصاص عليهما، بسبب خلافات عائلية سابقة بدائرة مركز طهطا بسوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بمقتل "حمام.ا.ا"، 50 عاما مزارع، إثر إصابته بطلق ناري بالبطن، وإصابة "هدى.م. س"، 31 عاما ربة منزل زوجة شقيق الأول بطلق ناري أعلى الفخذ الأيسر (فتحتا دخول وخروج)، ويقيمان بدائرة المركز.

بسؤال المصابة و"محمود. ا. ا" 32 عاما عامل شقيق المتوفـى اتهما نجلي عمومتهما "عبد الله.ع.ا"، 55 عاما مزارع،" كمال.ع.ا"، 64 عاما مزارع ويقيمان بذات الناحية بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما، ما أدى لوفاة الأول وإصابة الثانية بسبب خلافات عائلية، وتم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتمكنت حملة أمنية من ضبط المتهم الثاني وبحوزته السلاح المستخدم "بندقية آلية" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة، قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وباشرت التحقيقات مع المتهمين.