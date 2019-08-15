أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2019، بلغ 3102 شكوى من المصريين بالداخل والخارج.

وأضافت الوزارة أنه قد تم التعامل مع كل منها خلال هذه الفترة، إلى أن وصل نسبة ما تم حله من هذه الشكاوى إلى ما يقرب 89.75%، بواقع انتهاء 2784 شكوى.

هذا وتؤكد وزارة الهجرة على تواصلها الدائم مع المصريين بالخارج بكل فئاتهم في أي من الدول، وتتلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية عبر الخط الساخن لإدارة الشكاوى وصفحات التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الرسمي والبريد الإلكتروني لتلقي الشكاوى، كما يلي:- الخط الساخن: 19787- رقم التليفون: 33036436 - من خارج مصر: 0020233036436- الفاكس:33036437

البريدالإلكتروني: egyptiansabroad@mome.gov.eg‏- egyptiansabroad@emigration. gov.eg‏- Egyptiansabroad.moe@gmail.com‏- Facebook official page: Egyptian Ministry of Emigration ‏- Twitter official account: MOEMIGEGY