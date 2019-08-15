تأخر انطلاق 7 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعدها المقرر لها بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، وكثافة التشغيل في الرحلات.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و140 المتجهة إلى القصيم تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة النيل للطيران 115 المتجهة إلى القصيم ساعتين لظروف التشغيل.

وأشارت إلى تأخر رحلة الخطوط الروسية اير فلوت 401 المتجهة إلى موسكو تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، إلى جانب تأخر رحلة شركة طيران الاتحاد 650 المتجهة إلى أبوظبي ساعة ونصف لظروف التشغيل، وتأخر رحلة طيران الشرق الأوسط 1303 المتجهة إلى بيروت ساعتين لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر إقلاع الخطوط السعودية المتجهة إلى الدمام ساعة للسبب نفسه.