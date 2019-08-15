عمولات تصل لـ4 آلاف.. "مصر تعمل" تعلن عن وظائف مندوبي مبيعات وسائقين

أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حاجة شركة "رايت فودز" للمنتجات الغذائية لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي جاءت على النحو التالي:
مندوب وسائق مبيعات تجزئة
وتتمثل الشروط في الآتي:
- مؤهلات متوسطة خريجين.
- خبرة 6 أشهر في المجال الغذائي.
- ذكور.
- حد أقصى للسن 37 عاما.
- يشترط رخصة قيادة على الأقل خاصة.
المرتبات: 1800 أساسي + عمولات تصل إلى 4000.
- تأمينات.
مندوب وسائق مبيعات جملة
وتتمثل الشروط في الآتي:
- مؤهلات متوسطة خريجين.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
- ذكور.
- حد أقصى للسن 38 عاما.
- يشترط رخصة قيادة.
- المرتبات: حسب المقابلة.
- تأمينات.
عامل إنتاج
وتتمثل الشروط في الآتي:
- يجيد القراءة والكتابة.
- ذكور.
- حد أقصى للسن 28 عاما.
- يشترط في محيط محافظة الجيزة.
- المرتبات 1800 + إضافي.
- تأمينات.
للتقدم لأي وظيفة، يجب ملء الاستمارة من هنــــــــا.