قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم الخميس، إنه "أمام القضاء الفرنسي في السنوات المقبلة، أكثر من ثمانين قضية تتعلق باغتيالات أو بتشكيل عصابات إرهابية".

وأشارت الصحيفة الفرنسية والتي خصصت ملفا لأولى هذه المحاكمات عام 2021، إلى أنه سيجري خلالها مقاضاة، أحمد سيد غلام، وهو طالب جزائري اعتقل في 19 من أبريل 2015 في العاصمة العاصمة الفرنسية "باريس"، بسبب الاشتباه بتورطه بمقتل شابة هي أم لولدين، قبل محاولة الاعتداء على كنيستين في منطقة "فال-دو-مارن" في ضواحي العاصمة الفرنسية.

وأوضحت "لوباريزيان"، أنه يشتبه القضاء في أن الغلام تلقى تعليماته في سوريا وتركيا فيما يبدو أنه أول اعتداء إرهابي خطط له تنظيم "داعش" في فرنسا، قبل تنفيذه هجمات 13 من نوفمبر 2015 التي تسببت بمقتل 130 شخصا"، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية.