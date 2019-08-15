41 ألف عدد المهاجرين السريين القاصرين في فرنسا

خصصت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الخميس، افتتاحياتها لإشكاليات الهجرة السرية للقاصرين إلى فرنسا.

وقالت "لوموند" اليوم الخميس إن "%15 من هؤلاء المهاجرين لا يتجاوزون الـ15 عاما و%40 منهم دون 16"، مشيرة إلى أن "الظاهرة تفاقمت بشكل لا سابق له وبلغت الأربعة أضعاف خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 41 ألف حالة".

وأضافت "لوموند": فيما هو "ابعد من مبدأ حماية الأطفال"، وتكاليف استقبال القاصرين بلغت العام الماضي ملياري يورو قامت المحافظات بصرفها.

وطالبت الصحيفة، الدولة الفرنسية بتمويل التكاليف وبعدم التخلي عن هؤلاء القاصرين بسبب "إمكانية جنوحهم واستغلالهم من قبل الشبكات الإجرامية"، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية.