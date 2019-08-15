مازح المطرب هيثم شاكر أحد متابعيه على موقع "تويتر"، بعدما عبر المتابع عن عدم قدرته على النوم، وذلك على ما يبدو بسبب بعض أغنيات ألبوم "معرفة قديمة"، التي تدور في إطار حزين.

وكتب "عبده جيمي"، أحد المتابعين، "مش عارف أنام يا عم.. ليه النكد اللي على بليل ده"، ليرد عليه هيثم شاكر معلقًا، "أنا جيت جنبك؟".

كان شاكر مهّد لإطلاق ألبوم معرفة قديمة ببروموهين لأغنيتي "ياما ياما" و"ماتوصنيش"، وأطلق مؤخرا كليب أغنية "ماتوصنيش" التي تعاون فيها مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس، وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يخرج هيثم بـ3 كليبات.

ويضم الألبوم 14 أغنية: "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، إحنا افترقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، وتيجي منك".