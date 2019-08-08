تصدرت أغنية الفنان هيثم شاكر، تريند "يوتيوب" مصر، بعد ساعات قليلة من طرحها برفقة ألبوم هيثم شاكر الجديد "معرفة قديمة"، والأغنية من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد يحيين وتوزيع أحمد إبراهيم، وإنتاج قنوات.

ويضم الألبوم 13 أغنية وهي "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، إحنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة"، ويتعاون في العمل مع الشعراء أيمن بهجت قمر، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، والملحنين عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، رامي جمال، تامر علي وأحمد صلاح حسني.