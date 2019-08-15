أكد اللواء محمود سولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، على أنه جرى مد مهلة تلقي طلبات المواطنين للحصول على السكن البديل الأمن بمشروع 496 وحدة بمنطقة الرويسات حتى نهاية شهر أغسطس الجاري وذلك نظرا لتوقف تلقي الطلبات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، تسلم عقود 48 وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي البديل الأمن للعشوائيات بمنطقة الرويسات، بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.

وأضاف سولية، أن صندوق تطوير العشوائيات وضع ضوابط ومعايير لتخصيص هذه الوحدات، وسيجرى استبعاد من حصل على وحدة سكنية في أي منطقة في مصر وليس في جنوب سيناء فقط.