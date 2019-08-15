دافع الفنان وليد فواز عن الفنان أحمد حلمي، بعد الأقاويل التي ترددت مؤخرا حول فشل فيلمه الجديد "خيال مآتة"، الذي ينافس في موسم عيد الأضحى المبارك.

وغرد الفنان وليد فواز عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "أهو علي الأقل أحمد حلمي بيعمل فكر جديد يا بلد التقليد".

وكان من المفترض طرح فيلم "خيال مآته" للنجم أحمد حلمي، يوم الأحد الماضي، أول أيام عيد الأضحى، حسبما قالت الشركة المنتجة للفيلم، لكن السينمات لم تتسلم النسخ وقتها، إلا أن الحساب الرسمي للفنان أحمد حلمي أعلن عرض فيلمه "خيال مآته" في دور العرض السينمائي، بداية من يوم الاثنين 12 أغسطس.

"خيال مآته" من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبو زهرة.