"الإدارية العليا" تبرئ سائق إسعاف تصادم مع سيارة نقل من الإهمال

أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب" حكم المحكمة التأديبية في الفيوم، ببراءة سائق إسعاف من إهماله في قيادة سيارة الإسعاف، بعد وقوع حادث تصادم مع سيارة نقل، ورفضت المحكمة طعن النيابة الإدارية لإلغاء الحكم وتوقيع الجزاء المناسب عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد وعضوية المستشارين عبدالفتاح الجزار، حسن محمود، نبيل عطا، شعبان عبدالعزيز سعد الغنام نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الأوراق خلت مما يؤكد ثبوت ارتكاب سائق الإسعاف للجريمة المنسوبة إليه، وهي إهماله في القيادة ما أدى إلى وقوع حادث تصادم مع سيارة نقل على الطريق، ووقوع تلفيات بالسيارة كلفت هيئة الإسعاف مبالغ مالية لإصلاحها.

وأشارت إلى أنه لم يثبت إهمال السائق أو روعنة أثناء القيادة وقت وقوع الحادث، أو مخالفته لقواعد وإشارات المرور المنظمة لسير المركبات، فهو حادث تصادم مروري لم يثبت من المتسبب فيه.