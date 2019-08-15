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الإسماعيلية تستعد لاستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة بنات 2019

الإسماعيلية تستعد لاستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة بنات 2019

دراسة: 80% من الأطباء العرب يرون الإعلام غير صادق ويروج للأعشاب

دراسة: 80% من الأطباء العرب يرون الإعلام غير صادق ويروج للأعشاب

مركز مالي دولي ومستعمرة بريطانية قديمة.. وجه هونج كونج "الثائرة"

مركز مالي دولي ومستعمرة بريطانية قديمة.. وجه هونج كونج "الثائرة"

"الصيف ابتدا" يعيد "واما" للساحة الفنية بعد غياب 4 سنوات

"الصيف ابتدا" يعيد "واما" للساحة الفنية بعد غياب 4 سنوات

"الإدارية العليا" تبرئ سائق إسعاف تصادم مع سيارة نقل من الإهمال

"الإدارية العليا" تبرئ سائق إسعاف تصادم مع سيارة نقل من الإهمال

بالأسعار.. دليل شواطئ "السيدات فقط" في الساحل الشمالي

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مفاجأة.. مصر أصدرت أول قانون فى العالم لتجريم تعذيب الحيوانات عام 1902

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برقابة المساجد والتوثيق الإلكترونى.. الدولة تحارب "زواج القاصرات"

برقابة المساجد والتوثيق الإلكترونى.. الدولة تحارب "زواج القاصرات"

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