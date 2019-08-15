قال اللواء علاء خليل، رئيس حي مصر القديمة، أنه تم إزالة 249 عقارا حتى الأن بمنطقة أبو السعود بنطاق الحي، وبلغ إجمالي عدد الأسـر التى تـم تسكينها من قاطنيها بحي الأسمرات في وحدات مفـروشة بكامل الأثاث 507 أسرة، لافتا إلى أنه جاري استكمال أعمال إزالة التعديات بالمنطقة لتطويرها، وتسكين المستحقين خلال الأيام المقبلة بالأسمرات.

وأضاف رئيس حي مصر القديمة لـ" الوطن" أن منطقة أبو السعود مصنفة ضمن من مناطق الخطورة، وتدخل ضمن المناطق التى تشملها جهود المحافظة لتطويرالمناطق العشوائية، وبالتالي جاري إخلائها ونقل السكان للأسمرات.