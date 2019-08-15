بالأسعار.. دليل شواطئ "السيدات فقط" في الساحل الشمالي

اختصت عدد من القرى السياحية بالساحل الشمالي شواطئ يقتصر دخولها على السيدات فقط، ويمنع دخول الرجال والكاميرات، لتوفير مناخ للسيدات للاستمتاع دون قيود.

وتستعرض "الوطن" دليل الشواطئ المخصصة للسيدات فقط بالساحل الشمالي:

شاطئ لافيم

يقع الشاطئ في قرية مارينا العلمين، ويقدم حفلات رقص شرقي، وسعر الدخول 250 جنيها طوال أيام الأسبوع، و300 جنيه يوم الجمعة.

شاطئ اليشمك

يقع الشاطئ في قرية المنتزه، الكيلو 80، ويوجد به حفلات موسيقية وزومبا، وسعر الدخول 250 جنيها طوال أيام الأسبوع، و300 جنيه يوم الجمعة.

شاطئ فلامنجو

يوجد الشاطئ بقرية مارينا 5، من الساعة 12 ظهرا حتى 7 مساء، ويقدم حفلات زومبا، وسعر الدخول 300 جنيه أيام الخميس والجمعة والسبت، و350 جنيها باقي أيام الأسبوع.

شاطئ السيدات بأمواج

يوجد داخل قرية أمواج بالساحل الشمالي، شاطئ للسيدات فقط، بجوار "The club C"، ودخوله مجانا لملاك شاليهات القرية.