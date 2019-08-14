قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إن العمل على قدم وساق طوال اليوم لمتابعة استمرار نظافة شوارع مدينة جمصة، والطريق الدولي الساحلي، والمدخل الرئيسي ومختلف مناطق وشوارع جمصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك واستقبال الزائرين من كل مكان.

وأضاف محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، أنه جرى التشديد على المتابعة المستمرة لمستوى جاهزية الفنادق والشقق السكنية للإقامة، والملاهي وألعاب الأطفال ووسائل الترفيه المتنوعة والأسواق، والتشديد على ضرورة استمرار العمل خلال أيام العيد وطوال الإجازة في أعمال الحدائق العامة بالمدينة للحفاظ على استمرار نظافتها.

وأشار شاروبيم إلى أهمية المتابعة المستمرة لمستوى دورات المياه العمومية بطول الشاطئ والكورنيش أولا بأول والتأكد من انتظام عمل الحمامات، وتواجد فرق الإنقاذ البحري على الشاطئ وجاهزية إسعاف المدينة لمواجهة أية ظروف طارئة.

ومن جانبها قالت رحاب المزين، رئيس مدينة جمصه إنه تم التشديد علي فرق الإنقاذ وأبراج المراقبة للشاطئ حيث يتواجد 100 من المنقذين علي أبراج المراقبة ووضع رايات الإنذار باللون الأحمر في حالة ارتفاع مستوى الأمواج وتنبيه المصطافين لأخذ الحيطه والحذر للحفاظ علي أرواحهم.

وأشارت إلى تأكيد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار بذل كل الجهود لتلبية مطالب المواطنين من أبناء المحافظة وغيرهم من الزوار والمصطافين والمتابعة الجادة في توفير كل سبل الراحة والترفيه وتحقيق طموحاتهم في قضاء أيام العيد.