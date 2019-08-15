تواصل مباحث الجيزة، جهودها لكشف غموض سرقة السفيرة إيمان محرم قنصل عام جمهورية مصر العربية بفرانكفورت، وذكرت التحريات والمعاينة أن المسروقات عبارة عن مشغولات ذهبية وألماظ، تتجاوز قيمتها مليون جنيه، وذلك عقب عودتها من الساحل، فوجئت بسرقة كمية من المشغولات الذهبية، من شقتها بمنطقة 6 أكتوبر.

وعقب تلقي البلاغ، أمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث وتحرٍ، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، للوصول إلى مرتكبي الواقعة، وبدأت القوات في تفريغ الكاميرات، ومناقشة عدد من قاطني العقارات المجاورة، للوصول إلى مرتكب الواقعة، وحرر المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول اكتوبر، محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت انتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات، ولاتزال التحقيقات مستمرة.