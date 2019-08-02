أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية، أخفاها راكب يمني الجنسية داخل جيوب سحرية بملابس حريمي لتضليل رجال الجمارك وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة اليمنية القادمة من عدن، اشتبه مأمور اللجنة في راكب يمني طالب بأحد الأكاديميات، تبين أنه سافر من البلاد منذ يومين، وأنه كثير السفر والتردد خلال فترات قصيرة، وبالعرض على محمد لطفي نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، ضمت نجاح لطفي مأمور الجمرك تحت إشراف حسين هيكل مدير الحركة والمشرف على العمل بالصالة.

تبين وجود كمية من المشغولات الذهبية بوزن 900 جرام من الذهب موضوعة ومثبتة باللاصق على الملابس الحريمي للإيحاء بأنها مطرزة داخل حقائبه.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.