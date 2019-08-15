اختطفت قوة خاصة تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أمين سر حركة فتح بقرية العيسوية بالقدس ياسر درويش، وقال شهود عيان، إن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اختطفت أمين سر حركة فتح أثناء تواجده في قريته شمال شرق القدس المحتلة، بعد أن اقتحمتها ظهر اليوم.

كانت قوات الاحتلال أفرجت عن أمين سر حركة فتح قبل عدة أيام، وأبعدته عن العيسوية لمدة أسبوع، وكان أمين سر حركة فتح قد اعتقل عشرات المرات تحت حجج وذرائع أمنية واهية، في الوقت الذي تشهد فيه قرية العيسوية اقتحامات متكررة من قبل الاحتلال وتنكيل طال أبناء القرية خلال الأشهر الماضية ويتواصل حتى اليوم.

وفي سيق آخر، دونت عصابات "تدفيع الثمن" الإسرائيلية، اليوم، شعارات عنصرية على منازل ومركبات المواطنين في قرية الزاوية في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.

ووفقا لشهود عيان، فإن مجموعة من المستوطنين اقتحمت قرية الزاوية وخطت شعارات عنصرية، معادية للفلسطينيين على جدران عدد من المنازل، وعلى عدد من المركبات، وتوعدت مجموعات المستوطنين من خلال الشعارات التحريضية والعنصرية الفلسطينيين ووصفتهم بالغرباء.