قال مصدر مسؤول، اليوم، إن الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية اليمنية تسلمت قصر معاشيق الرئاسي في محافظة "عدن" جنوب البلاد، من عناصر المجلس الانتقالي.

وأضاف في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية، أن لجنة سعودية ـ إماراتية وصلت اليوم إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المؤسسات الحكومية والعسكرية في المدينة.

كانت قوات التحالف برئاسة السعودية طالبت قوات المجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي استولت عليها من قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حيث اشترط التحالف إتمام الانسحاب قبل بدء حوار دعت إليه الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية وعناصر المجلس الانتقالي من أجل التوصل إلى تسوية.