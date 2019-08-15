يواصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، استكمال مشروع "عاش هنا"، الذى يهدف إلى تخليد ذكرى رموز مصر من الرواد والمبدعين الذين أسهموا في استكمال مسيرة مصر، ومن بين اللافتات التي وضعها الجهاز لافتة تحمل اسم الروائي سعد مكاوي وعنوانه بالمعادي.

وولد في 6 أغسطس عام 1916، بقرية الدلاتون مركز شبين الكوم، بالمنوفية، وتلقى تعليمه في مدرسة التوفيقية الابتدائية، ومدرسة شبرا الإعدادية، وفؤاد الأول الثانوية، سافر إلى باريس عام 1936 لدراسة الطب، لكنه حول دراسته إلى الآداب بالسوربون ليعود فى عام 1940 دون أن يحصل على الليسانس في الآداب بسبب الحرب.