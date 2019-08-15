تستعد سوق الأدوية لاستقبال أول عقارات الجيل الثانى من علاجات مرضى «فيروس سى» المُصنعة محلياً، خلال أيام، ضمن عدد من تلك الأدوية التى وافقت وزارة الصحة مؤخراً على طرحها فى مصر، ومن المنتظر طرح كميات من الدواء تفى باحتياجات المصريين، وتصدير الباقى لعدد من الدول العربية والأفريقية، حال التوصل لاتفاقات مشتركة لتوريد تلك الأدوية إليها، حسب مصادر فى الشركة المصرية المنتجة.

ووصفت الشركة الدواء فى بيان، اليوم، بأنه «طفرة غير مسبوقة فى علاجات مرضى فيروس سى بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط».

وتُسجل علاجات الجيل الأول من فيروس سى الحالية نسب شفاء تصل حتى 95%، مع انتكاس قرابة 5% فقط من المرضى، ومن المنتظر ارتفاع نسب الشفاء، بحسب «الشركة»، لتبلغ 99%، وهو أكبر معدل شفاء من فيروس سى فى العالم.

سعره 1270 جنيهاً.. وخبير: يُعالج مراحل التليف

وأوضحت الشركة أن «الكورس العلاجى» للمصابين بالمرض سيستغرق 3 شهور عبر قرص واحد من الدواء الجديد يومياً، بينما سيستخدمه المنتكسون من علاج «الجيل الأول»، إضافة لدواء آخر، للشفاء من المرض خلال 6 شهور. ويبلغ سعر الدواء الجديد، بحسب مصادر فى «الشركة»، 1270 جنيهاًً، فيما لم يتم الاتفاق مع وزارة الصحة على طرحه فى مستشفياتها حتى الآن، لكن المصادر أكدت أنها ستوفره لها بسعر مخفض، دعماً لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.

وأكد الدكتور حسن حمدى، الأستاذ بـ«طب عين شمس»، أن تلك العلاجات ستُفيد مرضى «تليف الكبد» فى أى مرحلة، وتحتوى على مادتين فعَّالتين، ما يتيح استخدامه بمفرده دون علاج مساعد، كما هو الحال حالياً، ودون الحاجة لإجراء «تحليل باهظ الثمن» لتحديد النوع الجينى للفيروس، إذ يقضى العقار الجديد على جميع الأنواع.