بعد عامين من طرح الجزء الأول.. قرر صناع فيلم "الكنز" طرح الجزء الثاني من الفيلم خلال موسم عيد الأضحى الحالي، ليدخل في منافسة مع مجموعة من الأفلام المشاركة في الموسم الحالي، حيث لم تتجاوز إيراداته الـ 2.5 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض السينمائي على مدار أيام العيد.

لم يهتم أبطال الفيلم بالترويج للفيلم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اكتفت الفنانة هند صبري بنشر صور وفيديوهات من كواليس فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد، والذي تشارك في بطولته، والذى حقق إيرادات قدرت بـ 66 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض في 25 يوليو الماضي، مقابل منشور واحد عن فيلم "الكنز 2" الذى تواصل فيه تجسيد شخصية الملكة حتشبسوت، التي قدمتها في الجزء الأول من الفيلم.

وعلى غير المعتاد لم يهتم محمد رمضان بالترويج للفيلم بالشكل المعتاد للأفلام السينمائية التي يشارك بها، حيث انصب تركيزه خلال الفترة الحالية على دعايا الحفل الذى يقيمه في الساحل الشمالي، 23 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى الاحتفال بنجاح أغنية "إنساي"، التي قدمها مع الفنان سعد لمجرد، ووصلت نسب مشاهداتها إلى 90 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، بينما اكتفى بنشر الفيديو الدعائي للفيلم دون كتابة أي تعليق.

يذكر أن فيلم "الكنز.. الحب والمصير" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج شريف عرفة، بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هاني عادل، أحمد حاتم، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، ونهى عابدين.