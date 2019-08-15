تسجيل الدخول
أحمد عز:

أحدث الأخبار

بعد تصاعد الأحداث.. خبراء يوضحون جدوى اجتماع "التحرير الفلسطينية"

بعد تصاعد الأحداث.. خبراء يوضحون جدوى اجتماع "التحرير الفلسطينية"

مصرع شخصين وإصابة طفلة صدمهم قطار في البحيرة

مصرع شخصين وإصابة طفلة صدمهم قطار في البحيرة

"القوى العاملة" تعلن تفاصيل 100 وظيفة شاغرة بمرتب 10 آلاف جنيه

"القوى العاملة" تعلن تفاصيل 100 وظيفة شاغرة بمرتب 10 آلاف جنيه

فيديو.. رئيس بعثة حج التضامن: عودة أول الأفواج في 17 أغسطس

فيديو.. رئيس بعثة حج التضامن: عودة أول الأفواج في 17 أغسطس

الجيش السورى على حدود أقوى معقل إرهابى بـ"إدلب"

الجيش السورى على حدود أقوى معقل إرهابى بـ"إدلب"

إزالة 36 حالة تعدي على أملاك الدولة في أسوان

إزالة 36 حالة تعدي على أملاك الدولة في أسوان

اختيارات الوطن

بالأسعار.. دليل شواطئ "السيدات فقط" في الساحل الشمالي

بالأسعار.. دليل شواطئ "السيدات فقط" في الساحل الشمالي

أبرز مستشفيات ومراكز علاج "الإدمان" بالمجان

أبرز مستشفيات ومراكز علاج "الإدمان" بالمجان

لأول مرة منذ 7 سنوات.. شواطئ العريش كاملة العدد والحجز مقدماً

لأول مرة منذ 7 سنوات.. شواطئ العريش كاملة العدد والحجز مقدماً

المطلوبون جنائياً.. القفص ينتظر "الفئران الهاربة"

المطلوبون جنائياً.. القفص ينتظر "الفئران الهاربة"

مصر تتعرض لموجة حارة تصل ذروتها اليوم.. واحتمالية سقوط أمطار

مصر تتعرض لموجة حارة تصل ذروتها اليوم.. واحتمالية سقوط أمطار

عمولات تصل لـ4 آلاف.. "مصر تعمل" تعلن عن وظائف مندوبي مبيعات وسائقين

عمولات تصل لـ4 آلاف.. "مصر تعمل" تعلن عن وظائف مندوبي مبيعات وسائقين

الأكثر قراءة

عاجل