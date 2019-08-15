لأول مرة منذ 7 سنوات.. شواطئ العريش كاملة العدد والحجز مقدماً

على طول المسافة بين شاطئ «الريسة»، شرق مدينة العريش، حتى «المساعيد» غرباً، لم تتوقف الحركة على الساحل الذى يمتد لما يقرب من 12 كيلومتراً، طوال أسبوع عيد الأضحى، فلأول مرة منذ 7 سنوات، بدت المنتجعات الصغيرة والأكواخ والمقاهى، التى تنتشر على طول الشاطئ مزدحمة بالرواد، فى مؤشر على عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها فى شمال سيناء.

«عادل أيوب»، أحد أصحاب الشاليهات بمنطقة «الأيوبى»، تحدث لـ«الوطن» قائلاً إنها المرة الأولى التى يتم فيها حجز جميع الشاليهات، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بمقدار يزيد على الضعف، وأكد أنه لم يكن هناك شاليه واحد غير مشغول طوال أسبوع عيد الأضحى، مشيراً إلى أنه تم حجز 12 شاليهاً يملكها على الشاطئ قبل العيد بنحو أسبوعين، وقد تم دفع الحجز مقدماً.

سهر وغناء حتى الصباح.. وأصحاب الشاليهات: الأسعار تضاعفت خلال إجازة عيد الأضحى

وأضاف أن العديد من أصحاب الشاليهات كانوا يقيمون فيها بصورة شبه دائمة صيفاً أو شتاءً، ولكن مع انتعاش حركة المصطافين على الشاطئ، قاموا بإخلائها لتأجيرها والاستفادة من عائد الإيجار، وانتقلوا للإقامة فى شقق بوسط مدينة العريش، حتى انتهاء موسم الصيف.

وقال «مراد الشريف»، صاحب كافيتريا وأحد أشهر «سماسرة» الشاليهات، إن الإقبال غير المسبوق أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف، وأوضح أن الشاليه الذى كان يتم تأجيره بسعر 150 جنيهاً فى اليوم، ارتفع خلال أيام العيد إلى 300 جنيه، وفى بعض الأماكن القريبة من وسط المدينة، بلغ السعر 400 جنيه، مشيراً إلى أن أغلب المصطافين من أهالى العريش الذين بدأوا فى العودة بعد هدوء الأوضاع بالمدينة، بالإضافة إلى عشرات الزائرين من المحافظات الأخرى.

أما «خليل أحمد»، صاحب حصان يقوم بتأجيره على الشاطئ، فقال إنه عادة ما يؤجر حصانه للأطفال والأهالى للتنزه به، مشيراً إلى أن سعر «اللفة» فى السابق كان 5 جنيهات، ارتفع هذا العام إلى 10 جنيهات، وبسبب زيادة الإقبال، فقد تم اختصار مسافة الرحلة من 1200 متر إلى ما بين 500 و700 متر، بينما قال «سامر محمد»، صاحب محل لتأجير الدراجات، إن نشاطه شهد رواجاً خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه تم افتتاح نحو 12 حديقة ترفيهية لألعاب الأطفال على طول الشاطئ، واختتم بقوله: «الكل شغال وبيُرزَق».

وتابع «خالد القصاص»، صاحب سوبر ماركت بشارع البحر، أن عودة الحركة والزحام بمنطقة الشاليهات، أحدثت رواجاً كبيراً على المحال التجارية، مشيراً إلى أن المحل الذى كان لا يبيع بما قيمته 200 جنيه فى اليوم، أصبح الآن يبيع بأكثر من 5 آلاف جنيه، معرباً عن توقعه أن تستمر حالة الرواج حتى موعد بداية العام الدراسى الجديد فى 20 سبتمبر المقبل.

وكان محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفضيل شوشة، قد أصدر تعليمات مشددة إلى رئيس مدينة العريش، اللواء وليد المعداوى، وإلى رؤساء الأحياء، بتكثيف أعمال النظافة فى مناطق الشاليهات وشواطئ المدينة خلال فصل الصيف، وتزويدها بمختلف الخدمات اللازمة للمصطافين، وصيانة أعمدة الإنارة فى شوارع المدينة، لإضفاء الطابع الجمالى عليها، مع التشديد على أصحاب المحلات التجارية والمقاهى بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، وإزالة أى مخالفات أو إشغالات تؤثر على حركة المصطافين.