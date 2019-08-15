قال "ع.ا"، والد الجزار المتهم بضرب كلب وسحله في قرية العصلوجي بمركز الزقازيق، إن ما تم ترويجه وتداوله على مواقع التواصل بشأن الواقعة به كثير من التهويل، نافيا إقدام ابنه على تعذيب الكلب وسحله بموتوسيكل.

وأضاف الأب، لـ"الوطن"، أن الكلب من ضمن الكلاب التي توجد بالمزرعة الخاصة بهم لحماية الماشية، وطارد عددا من الأطفال، ما دفع ابنه للتدخل لمحاولة إنقاذهم، وقذف الكلب بـ"طوبة"، بهدف إيقافه إلا أنها أصابته في رأسه، مشيرا إلى أن أحد الأشخاص استغل الموقف وروَّج تعذيب ابنه للكلب.

وفي السياق نفسه، قال مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، إن الشرطة تفحص واقعة الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إنه لجزار عذَّب كلبا بالضرب والسحل في قرية العصلوجي بمركز الزقازيق، مضيفا أنه تقرر استدعاء الجزار للتحقيق في الواقعة.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن فريقا من الشرطة توجه منذ قليل إلى القرية رفقة فريق لإنقاذ الحيوان وتسلم أعضاء الفريق الكلب.

وكانت منى حميدة، إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت لـ"الوطن"، إن موثق المقطع حذفه بعد نشره على إحدى صفحات "فيس بوك" بسبب خوفه، وفقا لها.

وأضافت أنها حصلت منه على الفيديو ونشرته عبر صفحة "الرفق بالحيوان" على "فيس بوك"، مشيرة إلى أن موثق الفيديو لم يزودها بأي فيديوهات أخرى تظهر لحظة الضرب أو السحل، حيث إن المقطع المتداول لم يظهر لحظات الاعتداء بشكل واضح، معللا سبب ذلك أنه حضر إلى المكان متأخرا، وحصل على المقطع من شخص آخر، وأكد أن الأهالي قالوا إن الجزار عذب الكلب ضربا وسحله بـ"موتوسيكل".