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القوات السورية تتقدم نحو مدينة خان شيخون الاستراتيجية في إدلب

القوات السورية تتقدم نحو مدينة خان شيخون الاستراتيجية في إدلب

مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث تصادم في الشرقية

مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث تصادم في الشرقية

فيديو.. طائرة إمبراطورية يابانية للبيع مقابل 464 مليون جنيه

فيديو.. طائرة إمبراطورية يابانية للبيع مقابل 464 مليون جنيه

كاظم الساهر يحتضن فتاة عراقية بعد بكائها على مسرح حفلته في إسطنبول

كاظم الساهر يحتضن فتاة عراقية بعد بكائها على مسرح حفلته في إسطنبول

تحرير 196 محضرا تموينيا متنوعا خلال إجازة عيد الأضحى في البحيرة

تحرير 196 محضرا تموينيا متنوعا خلال إجازة عيد الأضحى في البحيرة

"تعليم الإسماعيلية" تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

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