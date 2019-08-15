كاظم الساهر يحتضن فتاة عراقية بعد بكائها على مسرح حفلته في إسطنبول

تعرض الفنان العراقي كاظم الساهر، لموقف محرج على الهواء، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات عيد الأضحى في إسطنبول حضره حشد هائل من جمهوره من الجنسين، بعد أن قدم الساهر باقة مميزة من أهم وأشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

واقتحمت فتاة عراقية كانت تجلس في المقاعد الأمامية وتحمل علم العراق، المسرح ودخلت في نوبة من البكاء وهي تقبل العلم خلال غناء كاظم الساهر أغنية "سلام عليك"، والتي تُعد بمثابة النشيد الوطني الثاني للعراق.

وفي لفتة إنسانية منه، قام الساهر بضمها للتخفيف عنها إلا أن الفتاة احتضنته وقام هو بنزع يدها عن رقبته.