وصف الدكتور عبدالقادر عزوز، مستشار الحكومة السورية، الاتفاق التركي الأمريكي بشأن وجود منطقة آمنة في سوريا بـ"الإجراء الباطل"، حيث إن الحكومة السورية عبَّرت في أكثر من مناسبة عن بطلان هذا الاتفاق، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، موضحًا أن الدولة السورية موجودة بمؤسساتها، وجيشها متماسك ويخوض معارك ضد الجماعات الإرهابية.

وشبه عزوز، هذا الاتفاق بوعد بلفور "من لا يملك يعطي لمن لا يستحق"، حيث ذكر أن من حق الدولة السورية أن تواجه هذا الاتفاق بكل الطرق المشروعة التي حددها القانون الدولي، مؤكدًا أن الاتفاق التركي الأمريكي يجعل الاحتلال التركي ضمن القوى التي تعتدي على سيادة سوريا.

وأوضح مستشار الحكومة السورية، أنه لا شك بأن الجميع يتابع المعارك في إدلب والتي استطاع الجيش السوري أن يحرز فيها تقدمات متسارعة وفى نفس الوقت أن الاحتلال التركي ضمن الغزو ويحق للدولة السورية أن تدافع عن نفسها بكل الوسائل المشروعة سواء بالمفاوضات أو عبر السلاح.