هنادي مهنا: "زلزال" سبب شهرتي.. ومنى الشاذلي وراء دخولي عالم الفن

قالت الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، إنها تُحب المغامرة واختيار الأدوار الصعبة، ولذا شاركت في تقديم مسلسل "زلزال" المتسم بالمناخ الصعيدي، موضحة أنها أحبت دورها في مسلسل "زلزال" لأنها كانت ترى دورها فيه أفضل من أي دور قدمته، وذلك خلال حوارها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُعرض على شاشة "cbc".

وأضافت "مهنا"، أن دورها في مسلسل زلزال به العديد من الأحاسيس والمشاعر والبكاء، علاوة على أنها حبيبة البطل، منوهة بأن دورها في مسلسل "بركة" كوميدي، فهي لا ترى نفسها تجيد تقديم الكوميديا، مؤكدة أنها شاركت في مسلسل "أفراح إبليس 2" ولكنه أذيع على فضائية مشفرة لذا كانت شهرتها من خلال مسلسل "زلزال" لمحمد رمضان.

وأوضحت أن الإعلامية منى الشاذلي كان لها فضل كبير في دخولها عالم التمثيل، من خلال عرض صورتها في إحدى حلقات برنامج "معكم" وشاهدها مخرج مسلسل "أفراح إبليس" واختارها على الفور للمشاركة في العمل.

وفشلت هنادي، خلال الحلقة، في اختبار الأمثال، لدرجة أنها لم تستطع تكمله المثل الشهير "إن كان حبيبك عسل.." وقالت "إن كان حبيبك عسل ... متلزقش فيه"، وسط ضحك كبير من جمهور البرنامج.