إسكندرانية تستغيث لتضررها من مطعم سوري: "مش عارفين نقعد في بيتنا"

استغاثت سيدة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، من سوري يملك مطعما في محافظة الإسكندرية، بسبب وجود المطبخ خارج المطعم، واستخدامه "بوتاجاز 10 شعلة"، ما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بمحيط المنزل، وانتشر هاشتاج "حق المصرية يا ريس" كالنار في الهشيم بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تضامنا مع السيدة المصرية.

ونشرت سيدة تُدعى "شيرين"، مقطع فيديو لوالدتها تستغيث فيه بالرئيس السيسي، قائلةً: "السوريين فتحنا لهم بلدنا، يرضيك يعملوا فينا كده؟!، أنا انتخبتك مرة واتنين وأنا بمشي على كرسي متحرك، متسيبش السوريين يطلعونا من بيتنا".

انا قرأت لأمي التعليقات ووقفة الناس المحترمين الشرفاء المخلصين معانا والصفحات الي كتبت والله بكت ولسة بتبكي ومش مصدقة ان ربنا وقف جنبنا ناس كتير بعد طول معاناة..

الله يكرمكم ويخليكم ويبعد عنكم كل أذى pic.twitter.com/FNulOpdYbZ — Sherin (@Sherin54224609) August 15, 2019

ونشرت "شيرين"، مقطع فيديو يظهر فيه مالك المحل وهو يوبخ والدتها، التي تقف في شرفة منزلها، بعدما رفضت وجود "بوتاجاز 10 شعلة" تحت منزلها، لأنه يسبب ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة حول المنزل، وهددت سيدة أخرى باللجوء إلى "الأمن الصناعي"، للتعامل مع الأزمة.

وعلقت على الفيديو: "أمي ساكنة فوق مطبخ مطعم في إسكندرية بالعصافرة، والسوريين مش عارفين نعيش.. حرارة عالية والشقة صهد وريحة وازعاج ليل نهار مفيش مواعيد عمل، وأخيرا بدأ التطاول علينا والاستقواء بالأموال".

ونشرت صورة لعدد كبير من أنابيب البوتوجاز الخاصة بالمطعم، معلقة: "من كام شهر كنا بلغنا الأمن الصناعي وجة شال البوتاجاز الكبير، وهو بيرجعه تاني زي بعد كل شكوى بيرجع تاني زي ما كان، وطبعا كمية أنابيب تحت البيت تهد منطقة مش العمارة، وبلا أي قواعد أمان".

كما نشرت صورة لتجمعات القمامة أمام منزلها، الناجمة عن مخلفات المطعم: "ودي الزبالة اللي تحت البلكونة على طول، وطبعا عاملة ذباب وهاموش وريحة غير ريحة المطعم آخر أذية وقلة أدب، واستقواء بالملايين اللي معاهم وبيرشو الكل".

وأضافت: "وطبعا إحنا في معركة غير متكافئة قصاد ملايينه، وإحنا مش قده بندفع فلوس لمحامي على قدنا عمل لنا محضر عدم تعدي عشان نعرف نطلع أو ننزل من عند أمنا ".

وتابعت: "وعملنا محاضر ورحنا للأمن الصناعي ووصلنا للمحافظ وجات حملة كبيرة ووجدوا عنده لحوم فاسدة وشمعو المطبخ وصادروا اللحمة.. ومفيش يومين ورجع أكتر من الأول، هو بيقول لنا أنا شغال عندي أكبر 10 محامين في إسكندرية".

ونشرت "شيرين" أيضًا صورة قالت إنها لـ"شكاير صودا كاوية"، وكتبت إن المطعم يستخدمها في غسل "الحلل": "وطبعا الريحة والبخار بيطلع علينا يخنقنا، بالفعل أختي بتاخذ العيال وتطلع فوق عند الجيران، وهما ما عدش بيهمهم حاجة، وفقا لها.

كما نشرت مقطع فيديو، قالت إنه لعاملات يقمن بسبها وسب والدتها بسبب رفضهن ممارسات مالك المطعم: "وآخر حاجة بدأ يعملها واعتقد ده المصريين الفسدة اللي قالوا ليه عليه علشان نبطل نصورهم ونفضحهم، جاب ستات من العاملات عنده تشتمنا وتعلي صوتها وتعمل فضايح عشان يسكتنا ويطفشونا.. حسبنا الله ونعم الوكيل".