ضبطت مباحث قسم أول شرم الشيخ عاطلا بحوزته كمية من مخدر الهيروين والكوكايين، قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء محمد أبو خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا يفيد بضبط عاطلا بحوزته مخدري الكوكايين والهيروين بمدينة شرم الشيخ، حيث وردت معلومات لوحدة مباحث قسم أول شرم الشيخ بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة "كوكايين وهيروين"، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية بتشكيل فريق بحث سري جرى ضبط المتهم عمر "س. ت. ع."، مواليد 1977/8/10، عاطل ومقيم بمنطقة حي النور بالإسكان المميز من محافظة المنيا أثناء ترويج المواد المخدرة على العملاء مستخدما السيارة رقم "ط ج ه 2537"، ايسوزو نبيتي اللون بمدينة شرم الشيخ، وفي منطقة حي النور.

بتفتيش سيارة المذكور عثر بحوزته على 11 لفافة (تذكرة) هيرويين وبالإضافة إلي كيس بلاستيك يحتوي علي 4 حصوات مختلفة الأحجام تزن حوالي 50 جرام هيروين، وكيس بلاستيك يحتوي على 250 جرام كوكايين، ومبلغ 65000 جنيه مصري حصيلة البيع.

كما عثر معه على 3 هواتف محمولة يستخدمهم للاتصال بعملائه، لتسهيل ترويج بضاعته.

بمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير محضر رقم 565 لسنة 2019 جنح أول شرم الشيخ.

وتبين أن المتهم سابق اتهامه في القضية 680 لسنة 2018م قسم ثاني شرم الشيخ جنح "مخدرات"، وقضية رقم 575 لسنة 2015 م قسم شرم الشيخ جنح جرائم تموينية، وقضية رقم 4401 لسنة 2008 م جنح سرقة متنوعة، وقضية رقم 3045 لسنة 2007 م جنح سرقة متنوعة.