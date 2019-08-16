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وما ذنب النباتات.. مجازر بحق الغابات التركية في عهد أردوغان

وما ذنب النباتات.. مجازر بحق الغابات التركية في عهد أردوغان

طقس اليوم الجمعة 16-8-2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الجمعة 16-8-2019 في مصر والدول العربية

النيابة تجدد حبس سائق وعاطل لاتهامها بالإتجار في الحشيش بحلون

النيابة تجدد حبس سائق وعاطل لاتهامها بالإتجار في الحشيش بحلون

تراجع عدد الجامعات التركية بقائمة الأفضل عالميا

تراجع عدد الجامعات التركية بقائمة الأفضل عالميا

أبرز المعالم السياحية في مدينة الغردقة

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