أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون الطقس خلال أسبوع عيد الأضحى حاراً رطباً على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، لطيفاً ليلاً على جميع الأنحاء، ومعتدلاً على السواحل الشمالية.

وحذَّر «عبدالعال» من تكوّن الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق المؤدية إلى مدن القناة وسواحلنا الشمالية، خلال هذه الفترة، مؤكداً أن مستوى الرؤية جيد يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان.

"عبدالعال": الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء بصفة عامة تسمح للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.

ويسود الاثنين (ثانى أيام العيد) طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوباً نهاراً لطيف ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.