يحدث اليوم.. الزمالك يلتقي ديكاداها وبرشلونة يواجه أتليتكو بلباو

تستعرض "الوطن" فعاليات، اليوم الجمعة 16 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزيرة الثقافة تكرم 9 شخصيات بمهرجان الأوبرا الصيفي

تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، 9 شخصيات سكندرية ساهمت في إثراء الحراك الثقافي والفني في مصر والوطن العربي، وذلك خلال افتتاح فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

" الأوقاف" تنظم ثلاث قوافل دعوية موسعة لـ3 محافظات

تنظم وزارة الأوقاف، ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (مطروح، المنيا، البحيرة).

حفل "بغدادي بيج باند" على مسرح سيد درويش

تطلق دار الأوبرا المصرية في الثامنة، مساء اليوم، فعاليات مهرجانها الصيفي، بحفل لفرقة بغدادي بيج باند، على مسرح سيد درويش.

الزمالك يلاقي ديكاداها في دور أبطال أفريقيا

يلتقي فريقا الزمالك وديكاداها "بطل الصومال"، في التاسعة مساء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إطار مباراة ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.

برشلونة أمام بلباو في أولى مباريات الليجا

يلتقي فريقا اتليتك بلباو وبرشلونة، في التاسعة مساء، في إطار مباريات الأسبوع الأول من الدوري الأسباني لكرة القدم.

بايرن ميونيخ يواجه هيرتا برلين في الأسبوع الأول من البوندسليجا

يلتقي فريقا بايرن ميونيخ وهيرتا برلين، في الثامنة والنصف مساء، في إطار مباريات الأسبوع الأول بالدوري الألماني لكرة القدم.