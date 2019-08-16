قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، شون روبرتسون، إن "التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع تركيا، والخاص بإقامة منطقة آمنة في شمال غربي سوريا مبدئي وليس نهائيا.

وأضاف، في تصريح خاص لقناة "الحرة" الأمريكية، أمس، إن المشاورات بين مسؤولي البلدين لا تزال جارية للوقوف على كثير من التفاصيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى الأهمية التي يكتسيها الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وتركيا.

وكشف المسؤول الأمريكي، عن وجود تنسيق بين البلدين من أجل تحقيق ثلاث نقاط أساسية، وهي تبديد المخاوف التي أبدتها تركيا، ثم التأكيد على أن هناك مناخا أمنيا شمال شرقي سوريا لا يمكن لتنظيم "داعش" الإرهابي أن يعاود الظهور فيه، وثالثا الوقوف على شروط جميع الحلفاء.

ميدانيا، تمكنت قوات الدفاع الجوي السوري من التصدي لصاروخ وتدميره في سماء مدينة مصياف بمحافظة حماة، وقال مصدر عسكري سوري، وفقا لوكالة الأنباء السورية: "كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفًا معاديًا قادمًا من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه".