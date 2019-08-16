تعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية فلكيًا

يحتفل المسلمون من كل عام ببداية سنة جديدة من العام الهجري، والذي يحمل معاني خاصة للمسلمين، فهو العام الذي أمر فيه الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة، للهروب من بطش المشركين.

وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أن العد التنازلي لاستقبال العام الهجري الجديد 1441 بدأ، حيث سيوافق فلكيًا يوم السبت 31 أغسطس الجاري، وستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم الرؤية الشرعية حسابيا.

وأضافت الوكالة أن عدة شهر ذي الحجة الجاري ستكون 29 يومًا، وأن هلال الشهر اكتمل بدرا أمس الخميس في تمام الساعة 2:29 دقيقة ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وسيستمر في التناقص إلى أن يصل إلى تربيعه الآخر يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 4:56 عصرًا.