ابتكر مجموعة طلاب من شعبة هندسة الإنتاج قسم هندسة الميكانيكا بكلية هندسة حلوان بابتكار وتصميم وتصنيع مظلة ذاتية للسيارة واقية من الشمس وهي مظلة يتم التحكم فيها من داخل السيارة أو من خارجها باستخدام الريموت كنترول، في إطار دعم جامعة حلوان للابتكار والإبداع تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى دائما لدعم الطلاب المبدعين وخصوصًا المبتكرين من طلاب كليات الهندسة بأقسامها المختلفة، يأتي ذلك إيمانا بالدور الفعال الناتج من دعم المشروعات العلمية المتميزة التي تساهم في التنمية المستدامة، مضيفا أن الجامعة تحتوي على العديد من المبتكرين الشباب حيث يقوم الطلاب بتنفيذ أفكار عديدة لمشروعات تخدم المجتمع المصري وتدخل ضمن منافسات عالمية.

وأكد الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية هندسة حلوان، أن الكلية تقدم كل سبل الدعم للطلاب لكي ينفذوا ابتكاراتهم بكل سهولة، حيث تعمل الكلية على إعداد خريجين مؤهلين في التخصصات الهندسية المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل.

ونفذ الطلاب ابتكارهم تحت إشراف الأستاذ الدكتور مرقص إبراهيم الأستاذ بقسم هندسة الميكانيكا شعبة هندسة الإنتاج، والدكتور حسين محمد عبد المنعم المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية، وجاءت الفكرة الأساسية لتنفيذ هذا المشروع نتيجة تزايد درجات الحرارة في مصر وبلادنا العربية نتيجة تلوث البيئة والأضرار البالغة التي تسببها حرارة الشمس على جسم و مكونات السيارة من تآكل الطلاء وتشوه الأجزاء البلاستيكيه فى السيارة، لذا كان الغرض من تصميم وتصنيع المظلة ذاتية الفتح والطي هي حماية ووقاية السيارة من الشمس في الأجواء الحارة والأماكن التي لا تتوافر فيها مظلات أثناء وقوفها في الخارج لفترات طويلة خصوصا وقت الظهيرة، كما يعمل هذا المشروع على وقاية السيارة أيضا من الأمطار.

كما تحتوي المظلة على ميكانيزم يجرى التحكم فيه من خلال ريموت كنترول يعمل على فرد غطاء من القماش أو المشمع العازل لمياه الأمطار ثم إعادة طيه مرة أخرى قبل تحرك السيارة، و تعمل المظلة على اطالة عمر السيارة، والحد من رفع درجة حرارتها أثناء الوقوف في أماكن ليس بها مظلات، وتتميز المظلة انها أوتوماتيكية و معدة لتفتح في خلال 8 ثوانٍ فقط في مساحة 98 قدما.

ويتكون فريق عمل المشروع من الطلاب "محمود عبد العزيز، مينا جوزيف محمود الخولي، هينار سعد، علياء مدحت، سيف محمد، ناجي مراد، محمد سامح".