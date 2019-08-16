طالبت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، والذي جرى الموافقة عليه في دور الانعقاد الماضي، حتى يجرى تفعيله.

وقالت عطوة، في بيان صادر عنها اليوم، إن المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

وأضافت أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية، لا سيما أن هذا القانون يعد واحدا من أهم التشريعات التي تهم كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات.

كما أن هذا القانون يأتي لمواجهة التحديات الأخرى التي تواجه النظام التأميني، وعلى الأخص ازدياد ظاهرة المعاش المبكر، وعدم الإعلان الجزئي عن أجر العامل وعدد العمالة لدى صاحب العمل، وازدياد أعداد العمالة غير المنتظمة وعدم تناسب المعاش مع الدخل.

وأوضحت عطوة أنه دون صدور اللائحة التنفيذية لن يفعل القانون ويطبق، أو الاستفادة من مزايا القانون ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يساهم في مساواة المنتفعين بأحكامه في الاشتراكات والحقوق التأمينية، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري، ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية.