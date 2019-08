تعاقد الممثل الأمريكي كيفين هارت على بطولة فيلم "Night Wolf"، والذي ينتمي لنوعية أفلام الأبطال الخارقين الكوميدية، وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي".

وقال هارت، في بيان صحفي، إنه وقع على الفور في حب السيناريو الذي كتبه دان هرنانديز وبنجي ساميت، وسيتم إنتاجها بالتعاون بين شركة "STXFilms" و"Hartbeat Production" المملوكة لـ "هارت".

كانت STX Entertainment أعلنت في وقت سابق عن شراكتها مع HartBeat Productions لإنتاج مشروعين كوميديين من بطولة كيفين هارت، ويعتبر فيلم "Night Wolf" مشروع هارت الثالث قيد التطوير مع الاستوديو بعد الأفلام التي تم الإعلان عنها سابقا "Friday Friday"، وفيلم كوميديا رومانسية لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن.

قام هارت بأداء صوتي في فيلم "The Secret Life of Pets 2"، وسيؤدي دور البطولة في "Jumanji: The Next Level" المقرر طرحه في ديسمبر المقبل، يقوم حاليًا بتصوير فيلم "Fatherhood" الذي سيتم إصداره عام 2020.