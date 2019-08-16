ذبح عامل، في العقد السادس من عمره، ابنتيه بزعم أن سلوكهما سيئ وتربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب، حيث استدرجهما من منزله في الحوامدية إلى منطقة زراعية قريبة منه وذبحهما، وألقى جثتيهما في ترعة الحوامدية.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الحوامدية، بتلقيه بلاغا من "نصر.ع"، 60 عاما، باستدراج ابنتيه إلى ترعة الحوامدية وذبحهما لسوء سلوكهما وعلاقتهما مع أحد الشباب بالمنطقة، وجرى التحفظ عليه.

وانتقلت قوة أمنية أشرف عليها اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لللمباحث، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى مكان الواقعة، وبالفحص عثر على جثتين لفتاتين في العقد الثاني من عمرهما مصابتين بجروح قطعية بالرقبة وطعنات متفرقة بجسديهما، ونقلت الجثتان إلى المشرحة.