قالت مصادر أمنية، إن منفذ جريمة ذبح فتاتي الحوامدية هو والدهما، وسلم نفسه للمباحث عقب ارتكابه الجريمة، والسلاح المستخدم أيضًا، وهو "سكين"، وتحفظت الشرطة على المتهم وجرى اقتياده إلى قسم شرطة الحوامدية لاستجوابه ومعرفة أسباب الجريمة.

وأضاف المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى شك الأب في سلوك ابنتيه، وأنهما على علاقة غير شرعية بأحد الشباب.

انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة إلى مكان جريمة مقتل فتاتين في العقد الثاني من عمرهما على يد والدهما في الحوامدية؛ لمناظرة الجثتين ومعاينة مسرح الجريمة.

وعاين فريق النيابة في وجود فريق من مباحث قطاع الجنوب بالجيزة مسرح الجريمة، وهي ترعة الحوامدية، وتبين وجود آثار ذبح في الرقبة وطعنات متفرقة في عدة مناطق بجسدي المجني عليهما.

كان عامل، في العقد السادس من عمره، ذبح ابنتيه بزعم أن سلوكهما سيئ وتربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب، حيث استدرجهما من منزله في الحوامدية إلى منطقة زراعية قريبة منه وذبحهما، وألقى جثتيهما في ترعة الحوامدية.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الحوامدية، بتلقيه بلاغا من "نصر.ع"، 60 عاما، باستدراج ابنتيه إلى ترعة الحوامدية وذبحهما لسوء سلوكهما وعلاقتهما مع أحد الشباب بالمنطقة، وجرى التحفظ عليه.

وانتقلت قوة أمنية أشرف عليها اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لللمباحث، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى مكان الواقعة، وبالفحص عثر على جثتين لفتاتين في العقد الثاني من عمرهما مصابتين بجروح قطعية بالرقبة وطعنات متفرقة بجسديهما، ونقلت الجثتان إلى المشرحة.