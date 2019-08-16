أكد جمال مصطفي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، سلامة المباني الأثرية في شارع المعز، وأنها لم يصبها أي ضرر إثر نشوب حريق محدود بأحد المحلات فجر اليوم في المنطقة المجاورة لسبيل خسرو الأثري بشارع المعز.

أوضح في بيان له، أنه توجه إلى الشارع مع فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار، الذين اتخذوا كافة إجراءات الوقاية ووسائل الحفاظ علي الآثار المتواجدة في محيط المنطقة وأن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به آمنه بالكامل ولم تقع أية إصابات أو خسائر مادية و أن حركة شارع المعز طبيعية تماما.