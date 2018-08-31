نشرت الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بمصر على "فيسبوك"، مقطع فيديو للسفير جون كانس من شارع المعز، يودع فيه المصريين بعد انتهاء مدة عمله في القاهرة.

وعنوت الصحفة، مقطع الفيديو، بـ"السفير البريطاني جون كاسن: "ماينفعش امشي من غير ماسلم عليك م‏مفيش مع السلامة إنما إلى اللقاء".

وقال كانس: "أنا بكلمكم النهاردة من واحد من الأماكن المفضلة لي في القاهرة وهو شارع المعز، الأسبوع ده تخلص مدة عملي هنا في مصر، ومينفعش أمشي من غير مسلم عليكم، لسة فاكر أول يوم كأنه النهاردا ولسه فاكر أول تويته".

وأضاف: "اتبسط كتير بالحوار معكم واتعلمت منكم واشتغلت كتير من أجل المصريين، وأنا فخور بأن بريطانيا هي الشريك الأول لمصر في الاقتصاد، وبقت شريك مهم جدا في دعم رؤية الحكومة المصرية عشان كل مصري يستفيد من النمو الاقتصادي".

وتابع: "لو أنت عايز تفهم رؤية المصريين.. وهما شايفين بريطانيا ممكن تفيد مصر إزاي.. روح مكان ما المصريين قاعدين.. يعني تويتر وفيس بوك والشوارع.. اتعلم من المصريين واتعرف عليهم.. هتعرف إنهم ناس اللي في قلبهم على لسانهم.. وأحلى ذكرى هتبقى في بالي هي المناقشات مع المصريين، هتوحشوني وهتوحشني أماكن كتير في مصر.. هتابع إنجازاتكم حتى سيطرة المصريين على الأسكواش.. هشجع محمد صلاح من المدرجات.. وهقابل مصريين كتير في شوارع لندن.. فده مش وداع إنما إلى اللقاء.. متقطعوش بيا".