بدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها مع المتهم بقتل ابنتيه في الحوامدية بزعم أن سلوكهما سيئ، وتربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب، حيث استدرجهما من منزله في الحوامدية إلى منطقة زراعية قريبة منه وذبحهما، وألقى جثتيهما في ترعة الجيزاوية في الحوامدية.

قالت مصادر أمنية، إن منفذ جريمة ذبح فتاتي الحوامدية هو والدهما، وسلم نفسه للمباحث عقب ارتكابه الجريمة، والسلاح المستخدم أيضًا، وهو "سكين"، وتحفظت الشرطة على المتهم وجرى اقتياده إلى قسم شرطة الحوامدية لاستجوابه ومعرفة أسباب الجريمة.

وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة إلى مكان جريمة مقتل فتاتين في العقد الثاني من عمرهما على يد والدهما في الحوامدية؛ لمناظرة الجثتين ومعاينة مسرح الجريمة.

وعاين فريق النيابة في وجود فريق من مباحث قطاع الجنوب بالجيزة مسرح الجريمة، وهي ترعة الحوامدية، وتبين وجود آثار ذبح في الرقبة وطعنات متفرقة في عدة مناطق بجسدي المجني عليهما.