لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة في إطلاق نار في الولايات المتحدة بالقرب من الحرم الجامعي لجامعة ألاباما الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "مونتجمري أدفرتايزر".

وقال الرقيب جاريت ويليامز إن إطلاق النار وقع أمس الخميس، ووصلت شرطة مقاطعة مونتجمري إلى الموقع في الساعة 7:15 بالتوقيت المحلي، حيث توفي شخص على الفور، ونقل أربعة آخرون إلى المستشفى، وتوفي أحد الضحايا متأثرا بجروحه، وفقا للصحيفة.

وقد بدأ التحقيق في الحادث، كما ذكر الرقيب ويليامز، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنك" الروسية، اليوم الجمعة.

وقال رئيس جامعة كوينتون روس، إن إطلاق النار لم يحدث في الحرم الجامعي، ولكن في أحد المباني القريبة، موضحا أن "مسؤولي الجامعة يواصلون العمل مع شرطة مونتغمري لمعرفة تفاصيل الحادث."

يذكر بأنه في صباح 3 أغسطس الجاري، فتح أحد سكان إل باسو في تكساس والبالغ من العمر 21 عاما، النار في سوبر ماركت، الأمر الذي أدى لمقتل 22 شخصا وإصابة 20 آخرين، ويرجح بأنه قد ارتكب جريمته بدافع عنصري حيث كان في عداد القتلى مواطنون مكسيكيون.

كما وقع حادث إطلاق نار آخر في منطقة أوريجون في دايتون، راح ضحيته 10 أشخاص و30 مصابا.